المنافذ الحدودية: ضبط (27) شاحنة مخالفة في ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 27 شاحنة مخالفة في ميناء أم قصر الشمالية، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان، أن "مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي، تمكنت من ضبط إرسالية مكونة من (27) شاحنة تحمل حاويات حجم 40 قدماً، في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي مسوقة بحراسة جمركية الى مديرية جمرك المنطقة الحرة في خور الزبير حسب كتاب مكتب جمرك ساحة الترحيب الكبرى لموانئ أم قصر".

وأضاف أنه "تبين من خلال تدقيق كتاب الارسالية ومحضر الكشف ومطابقتها مع المحتويات أنها تحتوي على مواد لم يتم ذكرها غير مصرح عنها بهدف التهريب"، وتابع، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي، وإحالة المواد الى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي، لعرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المخالفين".