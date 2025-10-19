وثيقة .. ديون شركات الهاتف النقال للدولة تتجاوز 155 مليار دينار عراقي

كشفت وثيقة رسمية صادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حصلت عليها "بغداد اليوم"، اليوم الأحد (19 تشرين الأول 2025)، أن إجمالي ديون شركات الهاتف النقال العاملة في العراق لصالح الدولة قد تجاوز 155 مليار دينار عراقي.

وأظهرت الوثيقة تفصيلاً للمبالغ المترتبة بذمة الشركتين الرئيسيتين، حيث بلغت الديون المترتبة على شركة آسيا سيل مبلغ 55 ملياراً و594 مليوناً و692 ألفاً و422 ديناراً عراقياً.

وأضافت الوثيقة أن الديون المترتبة بذمة شركة زين العراق بلغت 100 مليار و285 مليوناً و666 ألفاً و562 ديناراً، بالإضافة إلى ديونها بالدولار التي بلغت 4 ملايين و769 ألفاً و652 دولاراً أمريكياً، أي ما يعادل أكثر من 5 مليارات و300 مليون دينار عراقي.