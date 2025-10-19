الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: ارتفاع طفيف بمعدل التضخم خلال أيلول والسنوي يواصل الانخفاض


 

 

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر أيلول الماضي، فيما أشارت الى أن معدل التضخم السنوي يواصل الانخفاض، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "معدل التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أيلول الماضي، بنسبة (0.2%) مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، مبينا ان "التضخم السنوي خلال شهر أيلول، انخفض، بنسبة (0.3%) مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2024".

وأضاف الهنداوي، أن "أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، سجلت انخفاضاً بنسبة (0.2%)، خلال شهر أيلول، متأثرة بانخفاض أسعار الأسماك بنسبة (5.5%)، واللحوم بنسبة (0.7%)، والخبز والحبوب انخفضت أسعارها بنسبة (0.2%)"، لافتا الى ان "خمسة أقسام أخرى سجلت أسعارها انخفاضاً خلال شهر أيلول، وهي قسم الملابس والأحذية، انخفضت أسعاره بنسبة (0.8%)، وسجلت أسعار أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والاتصال، والفنادق انخفاضاً بنسبة (0.1%) لكل قسم منها، وانخفض قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.3%)، فيما سجل قسم السكن ارتفاعاً بنسبة (0.9%)، مع ثلاثة أقسام أخرى ارتفعت أسعارها، وهي قسم التبغ ارتفع بنسبة (0.2%)، وقسم الصحة بنسبة ارتفاع (0.4%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2.2%)، وحافظ قسما التعليم والنقل على ذات المعدلات المسجلة خلال شهر آب السابق".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التخطيط: ارتفاع طفيف بمعدل التضخم خلال أيلول والسنوي يواصل الانخفاض
العلاق يكشف عن كارثة اقتصادية كبيرة من خلال الافصاح عن حجم الديون الداخلية والخارجية للعراق
البنك المركزي يصدر تحذيرا رسميا من محاولات احتيال
إدانة بنك فرنسي بتمويل الإبادة الجماعية في السودان وتعويضات تزيد عن 20 مليون دولار
خسائر بالمليارات جراء الإغلاق الحكومي
روسيا: حجم التبادل التجاري مع العراق نحو 400 مليون دولار
مليون دينار.. ارتفاع جديد بأسعار الذهب في العراق
المستشار المالي للحكومة: وزارة المالية شرعت في إعداد موازنة 2026
العجز والديون والتقشف تنتظر العراق بعد "انهيار أسعار النفط"
9 مليارات دينار واردات غير نفطية للسليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين خلال أسبوع
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك