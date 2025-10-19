وزارة التخطيط: ارتفاع طفيف بمعدل التضخم خلال أيلول والسنوي يواصل الانخفاض

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، عن تسجيل ارتفاع طفيف في معدل التضخم خلال شهر أيلول الماضي، فيما أشارت الى أن معدل التضخم السنوي يواصل الانخفاض، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "معدل التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر أيلول الماضي، بنسبة (0.2%) مقارنة بشهر آب الذي سبقه"، مبينا ان "التضخم السنوي خلال شهر أيلول، انخفض، بنسبة (0.3%) مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي 2024".

وأضاف الهنداوي، أن "أسعار قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، سجلت انخفاضاً بنسبة (0.2%)، خلال شهر أيلول، متأثرة بانخفاض أسعار الأسماك بنسبة (5.5%)، واللحوم بنسبة (0.7%)، والخبز والحبوب انخفضت أسعارها بنسبة (0.2%)"، لافتا الى ان "خمسة أقسام أخرى سجلت أسعارها انخفاضاً خلال شهر أيلول، وهي قسم الملابس والأحذية، انخفضت أسعاره بنسبة (0.8%)، وسجلت أسعار أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والاتصال، والفنادق انخفاضاً بنسبة (0.1%) لكل قسم منها، وانخفض قسم الترفيه والثقافة بنسبة (0.3%)، فيما سجل قسم السكن ارتفاعاً بنسبة (0.9%)، مع ثلاثة أقسام أخرى ارتفعت أسعارها، وهي قسم التبغ ارتفع بنسبة (0.2%)، وقسم الصحة بنسبة ارتفاع (0.4%)، وارتفع قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة (2.2%)، وحافظ قسما التعليم والنقل على ذات المعدلات المسجلة خلال شهر آب السابق".