الصفحة الاقتصادية

البنك المركزي يصدر تحذيرا رسميا من محاولات احتيال


اصدر البنك المركزي العراقي، السبت، تحذيرا رسميا من محاولات احتيال على المواطنين لاسيما المتقاعدين.

وجاء في بيان للبنك، "يُحذّر البنك المركزي العراقي المواطنين الكرام، ولا سيّما فئة المتقاعدين، من التعامل مع أيّ جهات أو أشخاص ينتحلون صفة موظفين في البنك المركزي أو يدّعون تمثيلهم له، ويطلبون بيانات شخصية أو مستندات رسمية مثل هوية التقاعد أو المعلومات المالية".

وأكد البنك في بيانه أن "أي مؤسسة مالية مرخّصة لا تطلب من المواطنين أي معلومات تتعلق ببطاقاتهم أو حساباتهم أو بياناتهم المالية، ولا تقوم بتقديم القروض أو طلب مستندات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال الهاتفي"، مضيفا "يُعدّ أي طلب من هذا النوع محاولة احتيال ونصب تهدف إلى استغلال المواطنين وسرقة بياناتهم". 

ودعا البيان الى "عدم تزويد أي جهة غير رسمية بأي معلومات شخصية أو مالية، والإبلاغ فورًا عن أي اتصال أو رسالة مشبوهة عبر القنوات الرسمية للبنك المركزي أو الجهات الأمنية المختصة".

