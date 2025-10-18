الصفحة الاقتصادية

روسيا: حجم التبادل التجاري مع العراق نحو 400 مليون دولار


أكد رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي سيرغي غوركوف أن الأسواق الجزائرية والعراقية تملك إمكانات كبيرة للتعاون مع روسيا في المشاريع الصناعية والتكنولوجية.

وقال غوركوف: إن "هناك إمكانات هائلة تحتاج إلى استثمار ممنهج. واليوم، من بين مجالاتنا ومفاهيمنا التركيز على البلدان ذات الأسواق الكبيرة، وخاصة تلك التي تتمتع بإمكانيات غير مستغلة. حيث تشمل آفاق التعاون مع الجزائر قطاعات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية والصناعة".

وأشار إلى "الصعوبات البيروقراطية التي تواجهها شركات النفط الروسية بسبب حاجتها إلى الحصول على شهادات لعملياتها".

وأضاف: "تتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة، ولكن البيروقراطية تبطئ العملية برمتها"، موضحا أن "حجم التبادل التجاري بين روسيا والعراق لا يتجاوز 400 مليون دولار، رغم النمو السكاني السريع والفرص الاقتصادية الهائلة التي يتمتع بها العراق، بقدرة شركات البناء الروسية على تنفيذ مشاريع البنية التحتية".

وتابع: "يمكننا مشاركة خبرتنا الواسعة في هذا المجال في إدارة مجمعات البناء السكنية وفي المسائل المتعلقة بإمدادات المياه والتدفئة.، حيث نمتلك العديد من التقنيات التنافسية للغاية وتتمتع شركاتنا بخبرة في المنطقة حيث يوجد لدينا حوالي 15 مشروع بناء في الإمارات".

