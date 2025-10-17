الصفحة الاقتصادية

9 مليارات دينار واردات غير نفطية للسليمانية وحلبجة وكرميان ورابرين خلال أسبوع


أعلن موقع الشفافية، اليوم الجمعة (17 تشرين الأول 2025)، أن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الأسبوع الماضي، بلغت أكثر من 9 مليارات دينار.

وذكر الموقع أن "الواردات غير النفطية للفترة من 11 إلى 17 تشرين الأول 2025، في هذه المناطق، بلغت 9 مليارات و264 مليوناً و789 ألفاً و294 ديناراً".

وأضاف أن "الغالبية العظمى منها – بقيمة 8 مليارات و286 مليوناً و878 ألفاً و395 ديناراً – كانت نقدية، بنسبة 89%، فيما بلغت قيمة الواردات عبر الصكوك 977 مليوناً و910 آلاف و899 ديناراً، بنسبة 11%، دون تسجيل أي نسبة للمقاصة".

تأتي هذه البيانات في إطار جهود حكومة إقليم كردستان لتعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإيرادات غير النفطية، في ظل سعيها لتقليل الاعتماد على عائدات النفط وتنويع مصادر الدخل، عبر تحسين الأداء الاقتصادي في المحافظات والمناطق التابعة لها.

