خبير اقتصادي يحذر من ازمة مالية تلوح في الافق بعد تراجع اسعار النفط

حذر الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، من أزمة مالية تلوح في الأفق، على خلفية التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تنذر بمرحلة اقتصادية صعبة إذا لم تتخذ قرارات جريئة ومدروسة.

وقال المرسومي في منشور له إن "أسعار خام برنت تهاوت إلى نحو 61 دولارا للبرميل، مع توقعات بانخفاضها إلى ما دون 60 دولارا خلال الفترة المقبلة"، مبينا أن "السعر الحالي لا يكفي حتى لتغطية رواتب موظفي الدولة.

وأضاف أن "استمرار هذا الانخفاض قد يؤدي إلى ارتفاع الدين الداخلي إلى مستويات خطيرة مع نهاية العام، تصل إلى ثلاث مراتب عشرية، مما يشكل ضغطا كبيرا على الموازنة العامة.

وأكد المرسومي أن "العراق يقف اليوم أمام تحد اقتصادي حقيقي"، داعيا الحكومة إلى "التحلي بالشجاعة والجرأة في مواجهة الأزمة، مع الحرص على عدم الإضرار بالفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، الذين سيكونون أول المتأثرين بأي إجراءات تقشفية غير منضبطة".