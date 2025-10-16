مستشار رئيس الوزراء: عُمان وأرمينيا قدمتا طلبين رسميين للانضمام إلى مشروع طريق التنمية

صرّح مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الخميس، عن تقديم سلطنة عُمان وأرمينيا طلبين رسميين للانضمام الى مشروع طريق التنمية، فيما أشار الى ان هناك اهتماماً دولياً واسعاً بالمشروع، حيث ذكر الأسدي للوكالة الرسمية، إن "وجهة نظر الحكومة تقوم على أن الدول المجاورة يجب أن تكون جزءاً من مشروع طريق التنمية"، مبيناً أن "العراق مر بتجارب من الصراعات والتحالفات التي كانت مؤذية للواقع الحقيقي، أما الآن فإن الحكومة نجحت بشكل كبير في ترسيخ فكرة أن الاستقرار الأمني والسياسي يمكن تحقيقه عبر استثمار اقتصادي حقيقي".

كما أضاف، أن "الشركاء الحقيقيين في هذا المشروع هم الدول المجاورة للعراق، ونتطلع أيضاً إلى انضمام دول أخرى من خارج الإقليم"، مشيراً إلى أن "دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب الشريك الحقيقي الجمهورية التركية، جميعها أبدت حرصاً على دعم المشروع من خلال الاجتماعات واللقاءات والمداولات التي هدفت إلى خلق رؤية اقتصادية مشتركة تمثل لبنة أساسية لتطوير اقتصاد المنطقة"، وتابع الأسدي: "شهدنا اهتماماً متزايداً من خلال لقاءاتنا مع السفراء والوزراء وزياراتنا الخارجية، حيث أصبحت فكرة مشروع طريق التنمية أكثر وضوحاً"، لافتاً إلى أن "سلطنة عُمان قدمت رسمياً طلب الانضمام إلى المشروع، ونتمنى أن تحذو السعودية والدول الأخرى حذوها".

كذلك بيّن، أن "السفير الأرميني، لدى العراق أبدى رغبة كبيرة في أن تكون بلاده جزءاً من المشروع، من خلال إنشاء منطقة حرة للصناعات الأرمينية والتبادل التجاري مع العراق والمنطقة"، مشدداً على أن "هذا التفاعل يعكس حجم الاهتمام الدولي بالمشروع".

كما لفت إلى، أن "اتصالات جرت مع ممثلين من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن جميع دول الاتحاد مهتمة في مشروع طريق التنمية"، لافتا الى ان "هذا المشروع لم يعد مشروعاً عراقياً محلياً فقط، بل أصبح مشروعاً دولياً نطمح من خلاله إلى تحقيق تطور اقتصادي واسع يخدم العراق والمنطقة".