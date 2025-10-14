قفزة "مرعبة" بأسعار الذهب تخرج السوق عن السيطرة وتصدم المواطنين

سجلت أسعار الذهب في العراق، اليوم الثلاثاء (14 تشرين الأول 2025)، قفزة جديدة مع استمرار ارتفاع الأونصة عالميًا لتصل إلى 4105 دولارات، وهو أعلى مستوى منذ أشهر، ما انعكس مباشرة على السوق المحلية، في العاصمة وكما هو مُبين أدناه:

-مثقال عيار 21 بلغ 840 ألف دينار

-مثقال عيار 18 بلغ 720 ألف دينار

-مثقال عيار 22 بلغ 880 ألف دينار

-مثقال عيار 24 بلغ 960 ألف دينار

ويُعد هذا الارتفاع “جنونيا”، بحسب تجار الذهب في بغداد، حيث اقترب سعر المثقال عيار 24 من المليون دينار للمرة الأولى منذ بداية العام، في ظل مخاوف من استمرار موجة الصعود نتيجة التوترات الإقليمية وضعف الدينار أمام الدولار.