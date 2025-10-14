وزارة النفط: 159 منفذاً لتزويد المركبات بالغاز في بغداد والمحافظات

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن أن العدد الكلي للسيارات العاملة بمنظومة الغاز السائل بلغ 83213 سيارة، فيما أشارت الى أن هناك 159منفذاً لتزويد المركبات في بغداد والمحافظات، حيث ذكر مدير عام تعبئة وخدمات الغاز في الوزارة أنمار علي حسين للوكالة الرسمية، إن "عدد المنافذ المخصصة من قبل وزارة النفط لتزويد المركبات بالغاز السائل بلغ 159 منفذاً"، مشيراً الى أن "عدد المنافذ المخصصة من قبل شركة تعبئة وخدمات الغاز وحدها بلغ 58 منفذاً، في حين أن عدد منافذ شركة توزيع المنتجات النفطية بلغ 101 منفذاً من إجمالي عدد المنافذ الكلي".

وأضاف أن "هناك 230 منفذاً لا تزال قيد الانشاء"، لافتاً الى أن "معدل الاستهلاك الشهري للغاز السائل خلال شهر أيلول لعام 2025 فقط بلغ 36,540,245 لتراً".

كما أوضح أن "حجم مبيعات شركة تعبئة وخدمات الغاز بلغ 13,425,318 لتراً، في وقت سجلت فيه شركة توزيع المنتجات النفطية حجم مبيعات بلغ 23,114,927 لتراً"، مبينًا أن "معدل الاستهلاك اليومي للغاز السائل يبلغ 1,218,008 لتراً".

كذلك ذكر أن "عدد السيارات الكلي العاملة بالغاز وصل الى 83213 سيارة"، مبيناً أن "العدد الكلي لورش تحويل المركبات لمنظومة الغاز السائل بلغ 26 ورشة، يوجد 8 منها في بغداد، في حين تتوزع 18 ورشة أخرى في باقي المحافظات"، وتابع أن "عدد الورش التي لا تزال قيد الانشاء بلغ 9 ورش".