وزارة التجارة: خطة جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات

صرّحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن خطة جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات فيما أكد أن عدد السيارات التي يتم استيرادها سنويا يبلغ بحدود 200 ألف سيارة، حيث ذكر مدير الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني للوكالة الرسمية، إن "اعداد السيارات المستوردة سنوياً بحسب بيانات مديرية المرور العامة تبلغ بحدود 200 ألف سيارة"، لافتاً الى أن "هناك خططاً لتنظيم عملية الاستيراد والسيطرة على الأعداد المتزايدة".

وأضاف أنه "تم إعداد دراسة كاملة تتضمن عدة مقترحات أخذت بنظر الاعتبار السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة"، مشيراً الى أنه "سيتم رفع هذه الدراسة الى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض إقرارها وعلى ضوء ما سيتم من هذه الدراسة سيتم تعديل تعليمات استيراد السيارات".

كما أوضح السوداني أن "الدراسة تم إعدادها بمشاركة الجهات القطاعية ومنها المرور العامة والتقييس والسيطرة النوعية ووزارات النقل والعمل والبيئة ومديرية الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد".