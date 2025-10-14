الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة: خطة جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات


صرّحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، عن خطة جديدة لتنظيم عملية استيراد السيارات فيما أكد أن عدد السيارات التي يتم استيرادها سنويا يبلغ بحدود 200 ألف سيارة، حيث ذكر مدير الشركة العامة للسيارات في وزارة التجارة هاشم السوداني للوكالة الرسمية، إن "اعداد السيارات المستوردة سنوياً بحسب بيانات مديرية المرور العامة تبلغ بحدود 200 ألف سيارة"، لافتاً الى أن "هناك خططاً لتنظيم عملية الاستيراد والسيطرة على الأعداد المتزايدة".

وأضاف أنه "تم إعداد دراسة كاملة تتضمن عدة مقترحات أخذت بنظر الاعتبار السيارات القديمة والمستعملة والمتضررة والجديدة"، مشيراً الى أنه "سيتم رفع هذه الدراسة الى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض إقرارها وعلى ضوء ما سيتم من هذه الدراسة سيتم تعديل تعليمات استيراد السيارات".

كما أوضح السوداني أن "الدراسة تم إعدادها بمشاركة الجهات القطاعية ومنها المرور العامة والتقييس والسيطرة النوعية ووزارات النقل والعمل والبيئة ومديرية الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان وأمانة بغداد".

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
