120 مليار دينار من إيرادات كردستان جاهزة للتحويل إلى بغداد لصرف الرواتب

أعلنت حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت (11 تشرين الاول 2025)، أنها ستقدّم إيراداتها غير النفطية لشهر أغسطس/آب إلى وزارة المالية العراقية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن تقرر الحكومة العراقية صرف الرواتب.

ووفقًا لمصدر رفيع المستوى في حكومة إقليم كردستان صرح لوسائل إعلام كردية، أنه "من المقرر أن تُرسل حكومة الإقليم إيرادات الشهر الثامن إلى حساب وزارة المالية العراقية، والبالغة 120 مليار دينار".

وأكّد المصدر أن "مبلغ الـ 120 مليار دينار جاهز، ولا توجد أي مشاكل في هذا الصدد".

وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر.

لكن الأزمة تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم، مما ضاعف الضغط على حكومة أربيل.