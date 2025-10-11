الصفحة الاقتصادية

إيران: سيتم إزالة العوائق أمام التجارة مع العراق


أعلن مسؤول إيراني، اليوم السبت، العمل على إزالة العوائق في طريق التجارة مع العراق وتطوير صادرات السلع عالية الجودة إليه.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مدير مركز القياس والأوزان والمقاييس بالمنظمة الوطنية للمواصفات والمقاييس داود رزاقي، وتابعته السومرية نيوز، تأكيده على "القدرات التجارية الكبيرة لمحافظة إيلام، التي تشترك في حدودها مع العراق".

وقال إنه "من خلال التخطيط الدقيق والتنسيق بين الأجهزة والتآزر في صنع القرار، سيتم إزالة العوائق القائمة في طريق التجارة مع الدولة المجاورة ولن تكون القيود الإدارية عائقاً أمام تطوير صادرات السلع عالية الجودة".

وأضاف في اجتماع مجلس معايير محافظة إيلام إنه "تم إعداد وثيقة العشرين عاما لتطوير نظام المعايير في البلاد بمشاركة واسعة من المدراء والمتخصصين والخبراء وهي الأساس لحركة المنظمة طويلة الأمد نحو تحسين الجودة والتكيف مع الأنماط العالمية".

وأشار رزاقي إلى "القدرة العالية لمحافظة إيلام في مجال التجارة الإقليمية نظرا لحدودها الممتدة على مسافة 430 كيلومترا مع العراق"، مبيناً أن "هذه المحافظة تتمتع بفرصة ثمينة لتطوير التجارة وتصدير السلع النموذجية بفضل موقعها الجغرافي المتميز والتبادلات الواسعة مع العراق، لكن هذه الميزة الكبيرة تضاعف أيضا من مسؤولية المحافظة".

