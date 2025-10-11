الجمارك العامة: مستمرون بربط الصحة والزراعة والبيطرة عبر نظام الاسيكودا

أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، المضي بخطوات الربط مع الصحة والزراعة والبيطرة عبر نظام الاسيكودا الالكتروني، فيما أشارت الى أن النظام ساهم في ارتفاع الإيرادات، حيث ذكر مدير مشروع أتمتة وتحديث الجمارك محمد مازن للوكالة الرسمية، إن "نظام (الاسيكودا) الالكتروني مكن الهيئة من الحد من الفساد، لأنه يعد أداة للموظف الجمركي لكي يتمكن من منع التلاعب بالبيانات الموجودة ومعرفة ما اذا كانت حقيقية".

كما أشار الى أنه "بدأ ربط الهيئة مع الدوائر الساندة منذ حزيران 2024، والتي مكنتها من مشاركة البيانات، ومنها جهاز التقييس والسيطرة النوعية الذي لديه واجهة على نظام الاسيكودا لمتابعة البيان الذي يتطلب شهادة فحص والتأكد من البضاعة للموافقة عليها".

وتابع، أنه "تم الربط أيضا مع مديرية المرور العامة، ليتم تسجيل بيانات المركبات بالمركز الجمركي وليس بالهيئة العامة للجمارك وهذا يضمن عدم التزوير"، مردفاً أن "النظام ساهم بارتفاع الإيرادات، وماضون بخطوات الربط مع جهات أخرى جديدة لضمان حقيقة البيانات والحد من التلاعب البشري".

فيما لفت الى أن "عمليات الربط تمت مع المنافذ الحدودية والبنك المركزي ومنصة أور وصحة الصدور والجهاز المركزي لتقييس والسيطرة النوعية والشركة العامة لتسجيل السيارات (الفحص المؤقت)"، مبيناً أنه "سيتم انشاء واجهات أخرى خلال الفترة القادمة مثل الصحة والزراعة والبيطرة حتى تكون العملية الجمركية مغطاة الكترونياً".