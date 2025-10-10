20 مليار دينار واردات غير نفطية في السليمانية وحلبجة خلال أسبوع واحد

أعلن موقع الشفافية في إقليم كردستان، اليوم الجمعة (10 تشرين الأول 2025)، عن حجم الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين خلال الأسبوع الماضي، والتي تجاوزت 20 مليار دينار عراقي.

وبحسب الإحصاءات الرسمية المنشورة على الموقع، بلغت الإيرادات غير النفطية لتلك المناطق، للفترة الممتدة من 4 إلى 10 تشرين الأول الجاري، نحو 20 مليارًا و612 مليونًا و772 ألفًا و979 دينارًا.

وأوضح الموقع أن 88% من هذه الإيرادات كانت نقدية، فيما بلغت نسبة الإيرادات عبر الصكوك 12%، في حين لم تُسجّل أي عمليات مقاصة مالية خلال المدة المذكورة.