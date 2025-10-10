وزارة النفط: ارتفاع معدل الإنتاج اليومي في حقل الناصرية إلى 80 ألف برميل

أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، عن ارتفاع معدل الإنتاج اليومي في حقل الناصرية إلى 80 ألف برميل، حيث ذكر قسم الإنتاج في حقل الناصرية النفطي في بيان، أن "معدل الإنتاج اليومي ارتفع إلى 80 ألف برميل بعد إدخال تسعة آبار جديدة إلى الخدمة خلال الفترة الأخيرة".

كذلك أكد المسؤول في قسم الإنتاج حسين وارد، بحسب البيان، أن "الحقل يواصل العمل حالياً بطاقة إنتاجية مستقرة على ضفتين (B وE) "، موضحاً أن "عدد الآبار العاملة حالياً بلغ 36 بئراً".

كما لفت إلى أن "العمل في موقع الحقل الواقع في منطقة الكطيعة بدأ عام 2006 دون أي إنتاج في حينها لكن بجهود الكوادر الوطنية تمكن الحقل عام 2009 من تحقيق إنتاج أولي بلغ 10 آلاف برميل يومياً من خمسة آبار فقط ليرتفع بعدها إلى 15 ألف برميل بفضل التوسعة الأولى"، وتابع أن "عام 2015 شهد إنشاء ضفة جديدة بثلاثة أطوار لعزل الماء والنفط والغاز ما ساهم في رفع الإنتاج إلى نحو 25 ألف برميل يومياً ومع استمرار عمليات الحفر وإدخال آبار جديدة ارتفع المعدل تدريجيا حتى بلغ 50 ألف برميل وصولاً إلى المعدل الحالي البالغ 80 ألف برميل يومياً"، مؤكداً أن "جميع مراحل التطوير تمت بسواعد عراقية خالصة".