الصفحة الاقتصادية

وزارة التخطيط: قرار منع دخول بعض الأجهزة الكهربائية يشمل جميع المناشئ العالمية


 

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، منع دخول الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات إلى السوق العراقية، فيما بينت أن القرار يهدف إلى حماية المستهلك وضمان تداول منتجات عالية الجودة في الأسواق، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي للوكالة الرسمية، إن "الأجهزة الكهربائية لن تدخل السوق العراقية ما لم تحمل علامة الجودة وتلب المواصفات المطلوبة"، مشيراً إلى أن "القرار يشمل الأجهزة من جميع المناشئ العالمية من دون استثناء".

كما أوضح الهنداوي أن "القرار لا يقتصر على فئة محددة من الأجهزة، بل يشمل السلع الكهربائية كافة"، لافتاً إلى أن "الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عبر ضمان توفر منتجات ذات جودة عالية".

فيما بيّن أن "القرار لن يؤثر على المنتج المحلي، بل يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالسلع المتداولة داخل السوق العراقية".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط عن بدء تطبيق إجراءات صارمة لضبط جودة الأجهزة الكهربائية المستوردة، وتضمن منع دخول أي منتج لا يحمل الباركود الخاص بالجودة العراقية، وتشمل هذه الأجهزة السخانات والمدافئ والمكيفات والثلاجات والأفران، ويشترط حصولها على شهادة امتثال من جهة معتمدة في بلد المنشأ قبل الشحن.

وزارة التخطيط: قرار منع دخول بعض الأجهزة الكهربائية يشمل جميع المناشئ العالمية
