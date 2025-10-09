مستشار رئيس الوزراء: هيئة الأوراق المالية أنهت فوضى الأسواق وساهمت بتنظيم الاستثمار الوطني

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن هيئة الأوراق المالية، أنهت فوضى الأسواق وساهمت في تنظيم الاستثمار الوطني في البلاد، إذ ذكر صالح للوكالة الرسمية، إن "هيئة الأوراق المالية حققت خلال مسيرتها نتائج مهمة، أبرزها تأسيس نظام سوق مؤسسي، وهي خطوة ضرورية لبناء سوق مالية رصينة".

وأضاف أن "سوق هيئة الأوراق المالية تأسست بشكل صحيح من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، معتمدة على أدوات قوية، من أبرزها سوق العراق للأوراق المالية، وهيئة رقابة مالية شكلت قاعدة أساسية لتجسيد فلسفة الدولة في هذه الشراكة".

كما أوضح أن "هذه النتائج المهمة أسهمت في ردم الفراغ وأوجدت ثوابت يمكن البناء عليها بسرعة، فضلاً عن إنهاء دور الأسواق غير المنظمة التي نفذ عبرها رأس المال الوطني إلى الخارج، ما أدى إلى ضعف قدراتنا على الاستقطاب المالي".

وتابع، أن "هيئة الأوراق المالية تُعد الجهة الناظمة للأسواق، ووظيفتها رقابية لضمان التنافس ومنع الاحتكارات"، مشيرا إلى أن "للهيئة مهام مستقبلية تلبي فلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمكّن الحكومة من تنظيم السوق والحفاظ على تنافسيتها".