الصفحة الاقتصادية

مستشار رئيس الوزراء: هيئة الأوراق المالية أنهت فوضى الأسواق وساهمت بتنظيم الاستثمار الوطني


أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن هيئة الأوراق المالية، أنهت فوضى الأسواق وساهمت في تنظيم الاستثمار الوطني في البلاد، إذ ذكر صالح للوكالة الرسمية، إن "هيئة الأوراق المالية حققت خلال مسيرتها نتائج مهمة، أبرزها تأسيس نظام سوق مؤسسي، وهي خطوة ضرورية لبناء سوق مالية رصينة".

وأضاف أن "سوق هيئة الأوراق المالية تأسست بشكل صحيح من خلال شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، معتمدة على أدوات قوية، من أبرزها سوق العراق للأوراق المالية، وهيئة رقابة مالية شكلت قاعدة أساسية لتجسيد فلسفة الدولة في هذه الشراكة".

كما أوضح أن "هذه النتائج المهمة أسهمت في ردم الفراغ وأوجدت ثوابت يمكن البناء عليها بسرعة، فضلاً عن إنهاء دور الأسواق غير المنظمة التي نفذ عبرها رأس المال الوطني إلى الخارج، ما أدى إلى ضعف قدراتنا على الاستقطاب المالي".

وتابع، أن "هيئة الأوراق المالية تُعد الجهة الناظمة للأسواق، ووظيفتها رقابية لضمان التنافس ومنع الاحتكارات"، مشيرا إلى أن "للهيئة مهام مستقبلية تلبي فلسفة الاقتصاد العراقي القائمة على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، بما يمكّن الحكومة من تنظيم السوق والحفاظ على تنافسيتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار رئيس الوزراء: هيئة الأوراق المالية أنهت فوضى الأسواق وساهمت بتنظيم الاستثمار الوطني
الفضة تركب قطار الاسعار التاريخية خلف الذهب.. أعلى مستوى في تاريخها
افتتاح مشروع التكسير "FCC" ينهي استيراد البنزين المحسّن
الأكبر خلال 3 سنوات.. تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا بشدة خلال شهر أغسطس 2025
أسعار الذهب تخرج عن السيطرة.. مثقال 21 بـ 803 آلاف و24 يقترب من المليون دينار
صندوق العراق للتنمية يوقع مذكرات تفاهم مع أربع دول كبرى
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
المنافذ الحدودية: ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
مجلس بغداد للتحول الرقمي: اعتماد الدفع الإلكتروني حقق نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية
العراق يرفع إنتاجه النفطي.. لكن السعودية تبقى في الصدارة بأكثر من الضعف
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك