الصفحة الاقتصادية

الفضة تركب قطار الاسعار التاريخية خلف الذهب.. أعلى مستوى في تاريخها


ارتفعت أسعار الفضة، اليوم الأربعاء، إلى 49.54 دولارا للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، بدعم من إقبال قوي على الملاذات الآمنة وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية عالميا واستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي للأسبوع الثاني على التوالي.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع تريد إيكونوميكس، دفع ارتفاع أسعار الفضة المستثمرين إلى البحث عن أدوات أكثر أمانًا لحماية أموالهم من تقلبات الأسواق، لتصبح الفضة أحد أبرز المستفيدين من موجة القلق العالمي.

دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه الثاني دون أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق، ما أثار مخاوف واسعة بشأن تداعياته على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

ويرى محللون أن استمرار الشلل السياسي قد يضغط على معدلات النمو ويُربك صناع القرار النقدي والمالي، بينما يدفع المستثمرين نحو الذهب والفضة كملاذين تقليديين في فترات الأزمات.

يتجه أنظار المستثمرين إلى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقعات شبه مؤكدة بخفض أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية خلال الشهر الجاري، واحتمال خفض إضافي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويُعد خفض الفائدة من العوامل الداعمة للمعادن النفيسة، إذ يقلل من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، ويزيد الطلب على الذهب والفضة كبدائل استثمارية. كما أن تراجع الدولار مؤخرًا ساهم في تعزيز المكاسب السعرية للفضة.

لم تقتصر حالة القلق على الولايات المتحدة فقط، إذ شهدت أوروبا واليابان تحولات سياسية مفاجئة زادت من مخاطر عدم اليقين.

ففي فرنسا، أدت استقالة رئيس الوزراء إلى اضطراب سياسي جديد في ثاني أكبر اقتصاد أوروبي، بينما صعدت ساناي تاكايتشي في اليابان إلى قيادة الحزب الحاكم، ما قد يغير المسار الاقتصادي الآسيوي.

هذه التطورات دفعت المستثمرين نحو المعادن النفيسة، وعلى رأسها الفضة، كمخزن آمن للقيمة في ظل التوترات المتصاعدة.

إلى جانب العوامل السياسية، يتلقى المعدن الأبيض دعمًا قويًا من الطلب الصناعي المتزايد، خصوصًا من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

فالفضة تُعد من أفضل المعادن في التوصيل الكهربائي، ومع توسع مشاريع الطاقة المتجددة، ارتفع الطلب عليها بشكل كبير.

ووفقًا لتقرير صادر عن معهد الفضة العالمي، من المتوقع أن يشهد السوق عجزًا في الإمدادات للعام الخامس على التوالي في 2025، ما يعزز الاتجاه الصعودي للأسعار.

يتوقع محللون أن اختراق مستوى 50 دولارا للأوقية قد يكون مسألة وقت في حال استمرار الإغلاق الحكومي وارتفاع التوترات الجيوسياسية.

ورغم تحذيرات البعض من احتمال تقلب السوق في حال حدوث انفراج سياسي أو تحسن اقتصادي، يرى آخرون أن الفضة ما تزال تتحرك ضمن دورة صعودية ناضجة، مدعومة بزيادة الطلب ومحدودية المعروض العالمي.

أسعار الفضة الحالية (حتى آخر تحديث)

سعر الأوقية: 49.54 دولار

أعلى مستوى على الإطلاق

مكاسب منذ بداية العام: أكثر من 30%

متوسط سعر الفضة في 2024: 37.5 دولار للأوقية

ما أبرز أسباب ارتفاع أسعار الفضة؟

تصاعد التوترات الجيوسياسية والبحث عن الملاذات الآمنة.

استمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي وتأثيره على الثقة الاقتصادية.

توقع خفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما يقلل جاذبية الدولار.

تراجع قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية.

الطلب الصناعي المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والإلكترونيات.

استمرار عجز الإمدادات العالمية للعام الخامس على التوالي.

المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتراجع النمو.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفضة تركب قطار الاسعار التاريخية خلف الذهب.. أعلى مستوى في تاريخها
افتتاح مشروع التكسير "FCC" ينهي استيراد البنزين المحسّن
الأكبر خلال 3 سنوات.. تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا بشدة خلال شهر أغسطس 2025
أسعار الذهب تخرج عن السيطرة.. مثقال 21 بـ 803 آلاف و24 يقترب من المليون دينار
صندوق العراق للتنمية يوقع مذكرات تفاهم مع أربع دول كبرى
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
المنافذ الحدودية: ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
مجلس بغداد للتحول الرقمي: اعتماد الدفع الإلكتروني حقق نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية
العراق يرفع إنتاجه النفطي.. لكن السعودية تبقى في الصدارة بأكثر من الضعف
وزارة الزراعة: قطاع النخيل له الأولوية وهو بديل اقتصادي عن النفط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك