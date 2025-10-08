الصفحة الاقتصادية

افتتاح مشروع التكسير "FCC" ينهي استيراد البنزين المحسّن


أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، أن الـ25 من الشهر الحالي سيكون الموعد الرسمي لافتتاح مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في محافظة البصرة، مؤكدا أن تشغيل المشروع سيضع حدا نهائيا لاستيراد البنزين المحسن من الخارج ويحقق الاكتفاء الذاتي الكامل للعراق من هذه المادة الحيوية.

وقال السواد إن “وزارة النفط تسلمت رسالة رسمية من شركة مصافي الجنوب في البصرة تؤكد تحديد الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً نهائياً لافتتاح المشروع بعد استكمال جميع الأعمال الميكانيكية وبدء التشغيل التجريبي”، مشيراً إلى أن “المشروع سينتج نحو 4200 متر مكعب يومياً من البنزين المحسّن”.

وأضاف أن “مشروع الـFCC يُعدّ من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع التكرير، إذ يعتمد على تحويل مخلفات المصافي (البنزين الأسود) إلى منتجات نفطية عالية الجودة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي”.

وأكد وزير النفط أن “اكتمال تشغيل المشروع يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المشتقات النفطية، ويمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الطاقي للعراق ودعم الصناعة الوطنية في مجال التكرير”.

ويعد مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي عملت عليها وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة، ضمن خططها لتطوير قطاع التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية.

بدأ تنفيذ المشروع قبل أعوام بدعم حكومي مباشر، وبمشاركة شركات عالمية متخصصة، ليكون أول مشروع من نوعه في العراق يُعنى بتحويل النفط الثقيل ومخلفات المصافي (البنزين الأسود) إلى منتجات خفيفة عالية الجودة مثل البنزين المحسّن والنفط الأبيض والغاز السائل

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الفضة تركب قطار الاسعار التاريخية خلف الذهب.. أعلى مستوى في تاريخها
افتتاح مشروع التكسير "FCC" ينهي استيراد البنزين المحسّن
الأكبر خلال 3 سنوات.. تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا بشدة خلال شهر أغسطس 2025
أسعار الذهب تخرج عن السيطرة.. مثقال 21 بـ 803 آلاف و24 يقترب من المليون دينار
صندوق العراق للتنمية يوقع مذكرات تفاهم مع أربع دول كبرى
العراق يقرر فتح استيراد محصولين غذائيين
المنافذ الحدودية: ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
مجلس بغداد للتحول الرقمي: اعتماد الدفع الإلكتروني حقق نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية
العراق يرفع إنتاجه النفطي.. لكن السعودية تبقى في الصدارة بأكثر من الضعف
وزارة الزراعة: قطاع النخيل له الأولوية وهو بديل اقتصادي عن النفط
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك