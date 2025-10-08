افتتاح مشروع التكسير "FCC" ينهي استيراد البنزين المحسّن

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، أن الـ25 من الشهر الحالي سيكون الموعد الرسمي لافتتاح مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في محافظة البصرة، مؤكدا أن تشغيل المشروع سيضع حدا نهائيا لاستيراد البنزين المحسن من الخارج ويحقق الاكتفاء الذاتي الكامل للعراق من هذه المادة الحيوية.

وقال السواد إن “وزارة النفط تسلمت رسالة رسمية من شركة مصافي الجنوب في البصرة تؤكد تحديد الخامس والعشرين من الشهر الجاري موعداً نهائياً لافتتاح المشروع بعد استكمال جميع الأعمال الميكانيكية وبدء التشغيل التجريبي”، مشيراً إلى أن “المشروع سينتج نحو 4200 متر مكعب يومياً من البنزين المحسّن”.

وأضاف أن “مشروع الـFCC يُعدّ من أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع التكرير، إذ يعتمد على تحويل مخلفات المصافي (البنزين الأسود) إلى منتجات نفطية عالية الجودة، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي”.

وأكد وزير النفط أن “اكتمال تشغيل المشروع يعني تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المشتقات النفطية، ويمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الطاقي للعراق ودعم الصناعة الوطنية في مجال التكرير”.

ويعد مشروع التكسير بالعامل المساعد (FCC) في شركة مصافي الجنوب بمحافظة البصرة من أبرز المشاريع الاستراتيجية التي عملت عليها وزارة النفط خلال السنوات الأخيرة، ضمن خططها لتطوير قطاع التكرير وزيادة الإنتاج المحلي من المشتقات النفطية.

بدأ تنفيذ المشروع قبل أعوام بدعم حكومي مباشر، وبمشاركة شركات عالمية متخصصة، ليكون أول مشروع من نوعه في العراق يُعنى بتحويل النفط الثقيل ومخلفات المصافي (البنزين الأسود) إلى منتجات خفيفة عالية الجودة مثل البنزين المحسّن والنفط الأبيض والغاز السائل