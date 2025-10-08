الأكبر خلال 3 سنوات.. تراجع الناتج الصناعي في ألمانيا بشدة خلال شهر أغسطس 2025

سجل الناتج الصناعي الألماني خلال أغسطس 2025 أكبر انخفاض له منذ أكثر من ثلاث سنوات، وذلك بسبب تراجع إنتاج السيارات، مما أثار المخاوف بشأن ركود محتمل.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، في بيان يوم الأربعاء، أن الناتج الصناعي انخفض بنسبة 4.3% سنويا خلال أغسطس الماضي، مقابل زيادة بنسبة 1.3% في يوليو.

وكان هذا أكبر انخفاض منذ مارس 2022، عندما تراجع الإنتاج بنسبة 4.4%، في حين كان من المتوقع انخفاض الناتج الصناعي بنسبة 0.1% فقط.

ويعود الانخفاض الكبير في الناتج الصناعي بشكل خاص إلى التراجع الحاد بنسبة 18.5% في إنتاج السيارات، وهو ما يعكس جزئيا إغلاق المصانع سنويا لقضاء العطلات وتغيير الإنتاج.

وتراجع إنتاج السلع الرأسمالية بنسبة 9.6%، وانخفض إنتاج السلع الاستهلاكية بنسبة 4.7%، كما سجل إنتاج السلع الوسيطة انخفاضا بنسبة 0.2% فقط.

وأظهرت البيانات أيضا انخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 0.5%، بينما زاد ناتج قطاع البناء بنسبة 0.6% خلال أغسطس.

ومع استبعاد قطاعي الطاقة والبناء، انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 5.6% شهريا وبنسبة 5.1% سنويا خلال أغسطس.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الألماني انخفاضا شهريا غير متوقع بنسبة 0.8% في طلبيات المصانع الألمانية خلال أغسطس، مع تلاشي التأثير الإيجابي لزيادة الطلبات من الولايات المتحدة، بعد انخفاض بنسبة 2.7% في يوليو.