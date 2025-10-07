أسعار الذهب تخرج عن السيطرة.. مثقال 21 بـ 803 آلاف و24 يقترب من المليون دينار

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء (7 تشرين الأول 2025)، ارتفاعاً جديداً، بالتزامن مع صعود الأونصة العالمية إلى 3956 دولاراً، وسط مخاوف من استمرار الارتفاع الجنوني.

وبحسب سعر السوق، فقد بلغ سعر المثقال الواحد من الذهب:

عيار 21: 803 آلاف دينار

عيار 18: 688 ألف دينار

عيار 22: 842 ألف دينار

عيار 24: 917 ألف دينار

ويأتي هذا الارتفاع مع استمرار ضعف الدينار أمام الدولار وتزايد الضغوط على الأسواق، فيما حذّر مختصون من انعكاسات مباشرة على القوة الشرائية للمواطنين، ولا سيما مع اقتراب موسم المناسبات والانتخابات الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب على الذهب.