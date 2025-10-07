صندوق العراق للتنمية يوقع مذكرات تفاهم مع أربع دول كبرى

أعلن صندوق العراق للتنمية ،اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرات تفاهم مع اربع دول كبرى، فيما بين أن مساعدات اليابان للعراق بالمليارات لأهميته لديها، حيث ذكر المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار في تصريح للوكالة الرسمية، إن "صندوق العراق للتنمية منفتح على جميع دول العالم، ولدينا عدة مذكرات تفاهم مع عدد من الدول ومنها ثلاث مذكرات تفاهم مع الجانب الفرنسي ولدينا مذكرتين مع بريطانيا وهناك مذكرتان مع أمريكا إضافة إلى مذكرات التفاهم مع اليابان".

كما لفت إلى أن "الاهتمام بمذكرة التفاهم مع اليابان باعتبارهم يبدون أهمية بتواجدهم في العراق لانه هناك مساعدات بالمليارات إلى العراق ومنذ الثمانينيات داعمين إلى العراق وكان العراق أهم بلد بالنسبة لليابان".

كذلك بيّن أن "مذكرات التفاهم مع بريطانيا تم توقيعها، والمذكرات الفرنسية توقيعها سيكون قريبا، اذ تشمل المذكرة مشروعاً للماء ومشروعاً آخر لإعادة تدوير مياه المجاري وتحويله إلى مياه سقي، وهذا يقلل الزخم على العراق في ندرة المياه، أما المذكرة الثالثة فهب حول استخدام محطات تنظيف ماء شط العرب، وهذه مشاريع جاهزة وستكون سريعة للتوقيع".