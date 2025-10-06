المنافذ الحدودية: ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 25 حاوية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط أرسالية مسوقة بحراسة جمركية الى مديرية المنطقة الحرة في نينوى، مكونة من (25) حاوية، في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي".

واضافت "من خلال الكشف والتدقيق تبين ان الارسالية تم تسويقها خلافاً للضوابط ، تحتوي ( كحول اثيل ) لصناعة المشروبات الكحولية بدون موافقات استيرادية، بالاضافة الى مواد غير موجودة ضمن قائمة المواد الخاصة بالارسالية (اقمشة وملابس، أدوات احتياطية للسيارات، فلاتر مختلفة الاحجام والاستخدام ، أدوات منزلية متنوعة) هذه المواد غير مصرح بها ومعده للتهريب"، مشيرا الى انه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي واحالة المضبوطات الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".