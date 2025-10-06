الصفحة الاقتصادية

المنافذ الحدودية: ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي


 

 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط 25 حاوية في منفذ ميناء ام قصر الشمالي، حيث ذكرت الهيئة في بيان، ان "مديرية منفذ ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من ضبط أرسالية مسوقة بحراسة جمركية الى مديرية المنطقة الحرة في نينوى، مكونة من (25) حاوية، في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي".

واضافت "من خلال الكشف والتدقيق تبين ان الارسالية تم تسويقها خلافاً للضوابط ، تحتوي ( كحول اثيل ) لصناعة المشروبات الكحولية بدون موافقات استيرادية، بالاضافة الى مواد غير موجودة ضمن قائمة المواد الخاصة بالارسالية (اقمشة وملابس، أدوات احتياطية للسيارات، فلاتر مختلفة الاحجام والاستخدام ، أدوات منزلية متنوعة) هذه المواد غير مصرح بها ومعده للتهريب"، مشيرا الى انه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف اصولي واحالة المضبوطات الى مركز شرطة كمرك ام قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع امام انظار قاضي التحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المنافذ الحدودية: ضبط (25) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي
مجلس بغداد للتحول الرقمي: اعتماد الدفع الإلكتروني حقق نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية
العراق يرفع إنتاجه النفطي.. لكن السعودية تبقى في الصدارة بأكثر من الضعف
وزارة الزراعة: قطاع النخيل له الأولوية وهو بديل اقتصادي عن النفط
دول "أوبك+" تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميا
أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في العراق
العراق يمنع استيراد 5 منتجات غذائية
كردستان تعلن استئناف تصدير نفط الإقليم بعد معالجة خلل فني
سوق النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ حزيران
العراق يطلق تصدير نفط كردستان بإشراف مباشر من سومو
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك