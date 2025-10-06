مجلس بغداد للتحول الرقمي: اعتماد الدفع الإلكتروني حقق نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية

أعلن مجلس بغداد للتحول الرقمي، اليوم الاثنين، أن اعتماد الدفع الإلكتروني، حقق نمواً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين، فيما أشار الى إحداث قفزة نوعية بالتحول الرقمي بفضل قرارات الحكومة والبنك المركزي، فقد ذكر رئيس مجلس بغداد للتحول الرقمي والدفع الإلكتروني، حيدر العمران للوكالة الرسمية، إن "هناك نمواً كبيراً خلال السنتين الأخيرتين بفضل قرارات الحكومة باعتماد الدفع الإلكتروني وتعليمات البنك المركزي، ما أدى الى زيادة ملحوظة في حجم التعاملات".

وأضاف ان "عدد البطاقات الصادرة في عموم العراق وصل الى نحو 25 مليون بطاقة، وهو رقم كبير تحقق خلال فترة قصيرة، وإذا قارنا السنتين الأخيرتين بالعشر سنوات الماضية نجد قفزة كبيرة واستمراراً في الزيادة".

كذلك أوضح ان "مجلس بغداد متخصص في مجال الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي، ويضم فريقاً من الخبراء، لذلك ندعم دوائر الدولة والمؤسسات عبر التدريب ونشر الوعي بالدفع الإلكتروني".

كما أشار العمران الى ان "مراقبة أداء الدوائر الحكومية في تطبيق الدفع الإلكتروني من اختصاص البنك المركزي من خلال دائرة المدفوعات، التي تتابع تنفيذ النظام، فيما يمكن للمواطن تقديم شكوى عبر صندوق الشكاوى في البنك المركزي ضد أي جهة لا تطبق نظام الدفع الإلكتروني أو تفرض التعامل مع شركة أو بطاقة معينة".