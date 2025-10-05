الصفحة الاقتصادية

العراق يرفع إنتاجه النفطي.. لكن السعودية تبقى في الصدارة بأكثر من الضعف


قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، إن قرار تحالف أوبك بلس القاضي بزيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يومياً اعتباراً من الشهر المقبل، سيرفع حصة العراق الإنتاجية إلى 4.255 ملايين برميل يومياً.

وأضاف المرسومي في إيضاح أن حصة السعودية ستصل إلى 10.061 ملايين برميل يومياً، أي ما يعادل أكثر من ضعف إنتاج العراق من النفط الخام، ما يعكس الفوارق الكبيرة في القدرات الإنتاجية بين البلدين رغم انتمائهما إلى التحالف ذاته.

تحالف أوبك بلس، الذي يضمّ دول منظمة أوبك إلى جانب منتجين مستقلين أبرزهم روسيا، يهدف إلى تنظيم مستويات إنتاج النفط لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية والحفاظ على استقرار الأسعار.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت أسعار النفط تذبذباً واضحاً نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتغيرات الطلب في آسيا وأوروبا، ما دفع التحالف إلى إجراء تعديلات متكررة في حصص الإنتاج.

ويأتي قرار الزيادة الجديدة في تشرين الثاني المقبل بعد فترة من القيود الإنتاجية التي فرضتها أوبك بلس لدعم الأسعار، في محاولة لتحقيق توازن دقيق بين احتياجات السوق وحماية مصالح المنتجين، ولا سيما في ظل مساعي بعض الدول، مثل العراق، لرفع إيراداتها النفطية وسط الضغوط المالية المتزايدة.

