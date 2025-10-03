سوق النفط يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ حزيران

على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في تعاملات اليوم الجمعة، بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية حزيران الماضي، حيث جاء الانخفاض بسبب توقعات السوق بأن مجموعة "أوبك+" قد تزيد الإنتاج أكثر على الرغم من المخاوف بشأن فائض المعروض.

فيما جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط عند 60.84 دولاراً للبرميل بزيادة نسبتها 0.60% عن سعر التسوية السابق.

كما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" عند 64.49 دولاراً للبرميل بزيادة نسبتها 0.59% عن سعر الإغلاق السابق.