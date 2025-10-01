امريكا الى الزوال .. مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون تمويل الحكومة الاتحادي

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون تمويل الحكومة، الذي قدمه الديمقراطيون، وهو ما يؤدي إلى الإعلان عن "الإغلاق الحكومي"، خلال الساعات القليلة المُقبلة.

وعدم إقرار الشيوخ الأمريكي تشريع التمويل، يُعني أن خدمات حكومية ستتوقف عن العمل يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأمريكية لعام 2026.

وتُهدد الأزمة السياسية الحادة، التي يشهدها الكونغرس الأمريكي، على خلفية ملفي الإنفاق الحكومي والرعاية الصحية، بإغلاق الحكومة لأول مرة منذُ 7 سنوات.

وبما أنّ الكونغرس فشل في إقرار تشريع يضمن تمويل عمل الإدارات الفدرالية قبل منتصف ليل الثلاثاء، فإنّ الحكومة ستصحو الأربعاء على إغلاق من شأنه أن يغرق واشنطن في أزمة سياسية جديدة. وسيوقف هذا الإغلاق العمليات في الإدارات الفدرالية وسيترك مئات آلاف الموظفين المدنيين من دون أجر، وسيعطّل دفع العديد من منافع شبكة الأمان الاجتماعي.