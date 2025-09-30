انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعدما دعمت زيادة أخرى متوقعة في إنتاج "أوبك+" واستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا توقعات حدوث فائض في المعروض قريبا، إذ نزلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني، التي تنتهي اليوم الثلاثاء، 47 سنتا، أو 0.69%، مسجلة 67.50 دولاراً للبرميل.

كما هبطت العقود الأكثر نشاطا لشهر كانون الأول بمقدار 43 سنتا أو 0.64% إلى 66.66 دولاراً، وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.05 دولاراً للبرميل، بانخفاض 40 سنتا أو 0.63%.

وتأتي هذه الانخفاضات امتدادا لتراجع أمس الاثنين عندما سجل كل من برنت وخام غرب تكساس هبوطا بأكثر من 3% عند التسوية بعدما سجلا أكبر خسائر يومية منذ أول آب 2025