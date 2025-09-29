مصدر: المالية الاتحادية ترسل 973 مليار دينار لرواتب موظفي كردستان غداً الثلاثاء

كشف مصدر مطلع، اليوم الاثنين (29 أيلول 2025)، عن موعد صرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر تموز من قبل وزارة المالية الاتحادية.

وقال المصدر إن "من المرجح أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتمويل إقليم كردستان بمبلغ 973 مليار دينار، ووضعها في حساب البنك المركزي – فرع أربيل يوم غد الثلاثاء".

وأضاف أن "هذا المبلغ مخصص لرواتب الموظفين في الإقليم لشهر تموز، وبعدها ستعلن حكومة كردستان عن جدول التوزيع لصرف الرواتب خلال ثلاثة أيام".