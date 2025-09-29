وزير الاقتصاد اللبناني: إجراءات تقنية مع العراق لتسهيل الأعمال الجمركية والبترول والكابلات

أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، اليوم الاثنين، أن مذكرات التفاهم تمثل بداية لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين العراق ولبنان، فيما أشار إلى أن هناك توجيهات حكومية عراقية ولبنانية للإسراع بتنفيذ مذكرات التفاهم خلال أسابيع، إذ ذكر البساط للوكالة الرسمية، إن "مذكرات التفاهم بين البلدين تمثل بداية الطريق لتعميق التعاون التجاري والاستثماري العراقي – اللبناني"، مبيناً أن "العلاقات بين البلدين تاريخياً تعد واحدة من أهم العلاقات التجارية والصناعية".

وأضاف أن "اللجنة العراقية – اللبنانية المشتركة تسعى إلى إعادة العلاقات التاريخية إلى أصلها وعملنا على بعض الإجراءات التقنية لتسهيل الأعمال الجمركية وتسهيل دخول الشاحنات بين البلدين، فضلاً عن تعميق العلاقات في البترول وأيضاً في موضوع الكابلات".

كما اضاف، أن "هذه التفاهمات تأتي على المستوى الاستراتيجي لتعميق العلاقات، وعلى المستوى التقني من خلال المذكرات والتفاهمات بين البلدين"، موضحاً أن "توجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة العراقي، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني جاءت للإسراع في تنفيذ مذكرات التفاهم بأسرع وقت وخلال أسابيع".