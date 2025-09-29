عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
الصفحة الاقتصادية

وزير الاقتصاد اللبناني: إجراءات تقنية مع العراق لتسهيل الأعمال الجمركية والبترول والكابلات


أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، عامر البساط، اليوم الاثنين، أن مذكرات التفاهم تمثل بداية لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين العراق ولبنان، فيما أشار إلى أن هناك توجيهات حكومية عراقية ولبنانية للإسراع بتنفيذ مذكرات التفاهم خلال أسابيع، إذ ذكر البساط للوكالة الرسمية، إن "مذكرات التفاهم بين البلدين تمثل بداية الطريق لتعميق التعاون التجاري والاستثماري العراقي – اللبناني"، مبيناً أن "العلاقات بين البلدين تاريخياً تعد واحدة من أهم العلاقات التجارية والصناعية".

وأضاف أن "اللجنة العراقية – اللبنانية المشتركة تسعى إلى إعادة العلاقات التاريخية إلى أصلها وعملنا على بعض الإجراءات التقنية لتسهيل الأعمال الجمركية وتسهيل دخول الشاحنات بين البلدين، فضلاً عن تعميق العلاقات في البترول وأيضاً في موضوع الكابلات".

كما اضاف، أن "هذه التفاهمات تأتي على المستوى الاستراتيجي لتعميق العلاقات، وعلى المستوى التقني من خلال المذكرات والتفاهمات بين البلدين"، موضحاً أن "توجيهات رئيس الوزراء ووزير التجارة العراقي، وكذلك رئيس الوزراء اللبناني جاءت للإسراع في تنفيذ مذكرات التفاهم بأسرع وقت وخلال أسابيع".

آخر الاضافات
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
