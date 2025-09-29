عاجل : وفاة عقيلة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني (دام ظله الشريف).
الصفحة الاقتصادية

وزارة الكهرباء: خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري عبر 3 مسارات


أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، اتخاذ ثلاثة مسارات لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، فقد ذكر المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، للوكالة الرسمية، إن "الحكومة تعمل منذ فترة طويلة على استغلال الغاز الوطني، وتمت إحالة مجموعة من الحقول الغازية إلى الاستثمار من خلال جولات التراخيص الخامسة والتكميلية والسادسة، بمشاركة شركات عالمية متخصصة".

وأضاف، أن "العمل مستمر وبوتيرة متسارعة لوقف حرق الغاز المصاحب، حيث تم بالفعل إيقاف نحو 71% من الحرق، ويجري العمل حالياً لاستكمال النسبة المتبقية".

ولفت إلى، أن "الحكومة تعمل على إنشاء منصات للغاز المسال، وقد حققت وزارة النفط تقدماً ملحوظاً بهذا الجانب، وهي حالياً في مرحلة الإحالة، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتحديد سقف زمني لإنجاز هذه المشاريع، ليكون قبل صيف عام 2026، على أن يتم استغلال الغاز الوطني بالكامل قبل نهاية عام 2027، ما يؤكد جدية العراق في الاعتماد على موارده الوطنية".

كما لفت إلى، أن "وزارة الكهرباء تسير وفق خطة لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، من خلال 3 مسارات تتضمن إنشاء محطات حرارية، وكذلك محطات الدورة المركبة، إضافة إلى المباشرة بمشروعات الطاقة الشمسية ضمن خطط التحول نحو الطاقات النظيفة".

