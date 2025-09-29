وزارة النفط: الطاقة المتجددة ستوفر للعراق ربع مليون برميل من الوقود يومياً

أكد مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة، عبد الباقي خلف، اليوم الاثنين، أن إدخال الطاقات المتجددة، خطوة مكملة للوقود الأحفوري، فيما أشار الى أن العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام، وأن الطاقات النظيفة ستوفر هذه الكمية للتصدير، حيث ذكر خلف للوكالة الرسمية، إن "التوجه نحو إدخال الطاقات المتجددة في العراق يمثل خطوة مهمة"، مشيراً الى ان "هذا التحول لا يعني الاستغناء عن الوقود الأحفوري، بل يُعد مكملاً له".

كذلك أوضح، ان "العراق يستهلك نحو ربع مليون برميل يومياً من النفط الخام لأغراض توليد الطاقة، والتحول نحو الطاقات النظيفة وتعديل المزيج الوطني سيوفر هذه الكمية للتصدير، ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي للبلاد"، لافتاً الى ان "تحول الطاقة في العراق يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاقتصاد الوطني واعتماده على النفط كممول رئيس".

وأضاف ان "وزارة النفط عملت خلال السنوات الماضية على زيادة مشاريع التصفية لتقليل الاعتماد على الاستيراد، لاسيما في المنتجات الخفيفة مثل البنزين وزيت الغاز"، مبيناً ان "العراق وصل الى حدود الاكتفاء من هذه المنتجات، لولا الشح التي حصلت مؤخراً في الغاز نتيجة ظروف المنطقة، الأمر الذي استدعى تعويضها بكميات من زيت الغاز".

فيما لفت الى ان "طاقات التصفية الحالية تكفي لتلبية الحاجة المحلية، فيما أخذت الوزارة بنظر الاعتبار تنفيذ مشاريع جديدة تراعي إنتاج بنزين عالي الأوكتان من خلال إضافة وحدات كبيرة أو وحدات التحسين"، مؤكداً ان "هذه المشاريع من شأنها تقليل الاستيراد وتوفير منتجات ذات نوعية جيدة للمواطنين".