رغم طلب تخفيضه العراق يمدد اتفاق تزويد الأردن بالنفط الخام ويبقي على الخصم الحالي

قرر العراق، اليوم الأحد (28 أيلول 2025)، تمديد اتفاقه مع المملكة الأردنية الهاشمية لتزويدها بالنفط الخام، مع الاستمرار بتقديم الخصم الحالي، على الرغم من مطالبة بغداد بتقليص قيمة هذا الخصم.

وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له أن "العراق وافق على تمديد الاتفاق لتزويد الأردن بـ15 ألف برميل يومياً وبالشروط السابقة، أي بتخفيض قدره 16 دولاراً للبرميل عن سعر خام برنت، وذلك بعد أن طالب العراق بتخفيض هذا الخصم إلى 12 دولاراً للبرميل".

يُذكر أن الكميات الموردة من النفط العراقي إلى الأردن في عام 2024 بلغت قرابة 3.6 مليون برميل بموجب الاتفاق الذي كان قد انتهى في حزيران/ يونيو.

ويشمل الاتفاق التزام الأردن بتوفير الصهاريج الحوضية لنقل النفط الخام العراقي من العراق إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، على أن يتم توزيع النقل مناصفة بين الشركات الأردنية والعراقية، بالإضافة إلى تغطية الأردن لفرق النوعية وأجور النقل.