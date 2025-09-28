السيارات الصينية تتفوق على الأمريكية في العراق.. تراجع الصادرات إلى أدنى مستوياتها

قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي اليوم السبت (27 أيلول 2025)، إن صادرات السيارات من الولايات المتحدة إلى العراق سجلت في شهر تموز أسوأ أداء لها خلال سنوات عدة، حيث بلغت 594 سيارة فقط مقارنة بـ 250 سيارة في شباط 2025.

وذكر العبيدي في إيضاح أن هذا التراجع يعود إلى استحواذ السيارات الصينية على السوق العراقي، لافتاً إلى أن عدد السيارات الصينية المستوردة مباشرة من الصين ارتفع ليصل إلى نحو 22 ألف سيارة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، مقابل 14 ألف سيارة أمريكية للفترة نفسها، مع تراجع شهري واضح للسيارات الأمريكية.

وأشار إلى أن السيارات تظل ثالث أعلى سلعة من حيث القيمة المستوردة إلى العراق بعد الذهب والأجهزة الإلكترونية، ما يعكس تحولاً واضحاً في تفضيلات المستهلكين وزيادة تنافسية السيارات الصينية مقارنة بالمنتجات الأمريكية.