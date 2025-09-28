مستشار رئيس الوزراء: مشروع طريق التنمية دخل مساره الحقيقي بعد استكمال الدراسات المالية والاقتصادية

أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، اليوم الأحد، أن العراق أصبح حاضراً بخارطة الاستثمار العالمية، فيما أشار الى ان مشروع طريق التنمية دخل مساره الحقيقي بعد استكمال الدراسات المالية والاقتصادية، حيث ذكر الأسدي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المؤتمرات الاقتصادية تمثل خطوة مهمة وتؤسس لتطوير البلاد"، مبينا أن "مشاركة العراق في هذه المؤتمرات دليل على أنه أصبح حاضراً بقوة في خارطة الاستثمار العالمية"، مبينا أن "الفرص الاستثمارية المطروحة داخل العراق تتنوع عاماً بعد عام، حيث بلغت هذا العام نحو 160 فرصة استثمارية، وسيكون لطريق التنمية الحصة الأكبر منها".

كذلك أضاف أن "عدد الفرص الاستثمارية لا يزال غير محدد بشكل نهائي لارتباطها بوزارات أخرى"، مشيرا الى أن "مشروع طريق التنمية دخل مساره الحقيقي بعد استكمال الدراسات المالية والاقتصادية، والفرص أصبحت واضحة في ثمانية قطاعات رئيسة".