منفذ أم قصر الشمالي: ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي

تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان للهيئة، أن" مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (ألعاب نارية) ممنوعة من الاستيراد، و(مواد طبية) غير مصرح بها، و(زيوت محركات الديزل) لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة النفط ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".

واضاف أنه"تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين.