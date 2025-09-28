الصفحة الاقتصادية

منفذ أم قصر الشمالي: ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي


 

تمكنت مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي، حيث ذكر المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي في بيان للهيئة، أن" مديرية منفذ ميناء أم قصر الشمالي تمكنت من ضبط خمس حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد تحتوي على (ألعاب نارية) ممنوعة من الاستيراد، و(مواد طبية) غير مصرح بها، و(زيوت محركات الديزل) لا تحمل أي موافقات استيرادية من وزارة النفط ولا يوجد ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية".

واضاف أنه"تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي، وإحالة الحاويات إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي لغرض عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق لمحاسبة المقصرين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة الثقافة تخطط لإنشاء مرصد عربي للسياحة المستدامة
مستشار رئيس الوزراء: مشروع طريق التنمية دخل مساره الحقيقي بعد استكمال الدراسات المالية والاقتصادية
محافظ البنك المركزي: لدينا احتياطيات أجنبية مريحة قادرة على الدفاع عن سعر الصرف
السيطرة النوعية: تطبيق لوحات تعريفية جديدة على فئة من السيارات
منفذ أم قصر الشمالي: ضبط (5) حاويات مخالفة لشروط الاستيراد في منفذ أم قصر الشمالي
وزير النفط: حجم كميات نفط الإقليم المصدرة تبلغ 190 ألف برميل يومياً
رئيس الوزراء يعلن عن فرص استثمارية بقيمة (450) مليار دولار
وزير النفط: اتفاق ضخ النفط مع الإقليم يهدف للسيطرة على جميع الواردات
برعاية رئيس الوزراء، انطلاق أعمال ملتقى العراق للاستثمار في بغداد
شركة سومو: العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك