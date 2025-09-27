وزير النفط: حجم كميات نفط الإقليم المصدرة تبلغ 190 ألف برميل يومياً

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم السبت، أن حجم كميات نفط الإقليم المصدرة تبلغ 190 ألف برميل يومياً، حيث ذكر وزير النفط للوكالة الرسمية، إنه في "يوم 25 تم توقيع الاتفاق الثلاثي بين وزارة النفط العراقية ووزارة الثروات الطبيعية إضافة إلى الشركات العاملة في الإقليم بالحقول المنتجة لتسليم الإقليم الى وزارة النفط 180 إلى 190 ألف برميل نفط يومياً وحجز 50 ألف برميل لأغراض تشغيل المصافي الداخلية".

وتابع أن "الاتفاق مع الإقليم على استئناف التصدير كنا نترقبه وتحقق اليوم بضخ النفط الخام باتجاه نقطة الاستلام القريبة من فيش خابور على الحدود العراقية التركية".

كما لفت الى أن "عملية ضخ النفط الخام تتحقق على طول الأنبوب العراقي التركي باتجاه ميناء جيهان"، مبيناً أن "هناك مؤشرات واضحة من خلال وزارة النفط ومجمعات شركة نفط الشمال والدائرة الفنية في مقر الوزارة إضافة الى شركة تسويق النفط، بأن هناك ارتفاعاً في مستويات النفط الواصلة إلى خزانات ميناء جيهان".

كذلك أشار الى أنه "بعد تجمع الكمية المطلوبة للتصدير سوف يتم تحميل الناقلات المتفق عليها من النفط، وبذلك يتحقق الحلم الذي كان يراود الكثيرين في استلام نفط الإقليم وتصديره من خلال وزارة النفط المتمثلة بشركة التسويق العراقي".

فيما أوضح، أنه "من ‏180 إلى 190 ألف برميل يومياً يتم تصديره ويضرب هذا العدد بسعر النفط الخام الذي بلغ حالياً 65$، ومقابل إنتاج كل برميل سيتم دفع 16$ وذلك بموجب التعديل الأول على قانون الموازنة، وتم توقيع جميع الشركات على هذا الاتفاق، لذلك أصبح ملزماً على جميع الشركات الأجنبية التي وقعت".