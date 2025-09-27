شركة سومو: العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان

أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، اليوم السبت، أن العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان، فيما أشارت الى أنه لدينا كميات نفط فائضة سيتم تعويضها، حيث ذكر ممثل العراق لدى منظمة أوبك، شركة تسويق النفط (أوبك) محمد عدنان النجار للوكالة الرسمية، إنه "من حق دول أوبك المطالبة بزيادة حصتها خصوصاً أنه كانت لديها مشاريع أدت الى زيادة طاقتها الإنتاجية"، مبيناً أنه "عند زيادة الحصة يجب الأخذ بنظر الاعتبار لعدة أمور منها، هل السوق العالمي يتحمل كميات إضافية أو سيؤدي الى فائض وبالتالي يؤدي الى انخفاض في الأسعار، بالإضافة الى الطاقة التصديرية للعراق".

كما أشار الى أن "أوبك تحدد سقف الإنتاج فقط وليس لها علاقة بالصادرات، والإنتاج يشمل الصادرات والاستهلاك المحلي"، مشيراً الى أن "العراق حالياً يصدر 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً من مجموع 4 ملايين".

كذلك أكد: "الآن سقف الصادرات بدأ يرتفع خلال الفترة السابقة، وذلك بسبب قرارات أوبك بعودة الكميات المقطوعة، ولدينا كميات فائضة يتم تعويضها".

وأضاف، أن "العراق باستطاعته تصدير أكثر من الكمية الحالية بعد عودة أنبوب جيهان وأيضاً المشاريع المخطط لها في ميناء البصرة، واذا تم تشييدها من الممكن إضافة مليون برميل مما يساعد في زيادة الصادرات".