الصفحة الاقتصادية

شركة سومو: العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان


 

أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، اليوم السبت، أن العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان، فيما أشارت الى أنه لدينا كميات نفط فائضة سيتم تعويضها، حيث ذكر ممثل العراق لدى منظمة أوبك، شركة تسويق النفط (أوبك) محمد عدنان النجار للوكالة الرسمية،  إنه "من حق دول أوبك المطالبة بزيادة حصتها خصوصاً أنه كانت لديها مشاريع أدت الى زيادة طاقتها الإنتاجية"، مبيناً أنه "عند زيادة الحصة يجب الأخذ بنظر الاعتبار لعدة أمور منها، هل السوق العالمي يتحمل كميات إضافية أو سيؤدي الى فائض وبالتالي يؤدي الى انخفاض في الأسعار، بالإضافة الى الطاقة التصديرية للعراق".

كما أشار الى أن "أوبك تحدد سقف الإنتاج فقط وليس لها علاقة بالصادرات، والإنتاج يشمل الصادرات والاستهلاك المحلي"، مشيراً الى أن "العراق حالياً يصدر 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً من مجموع 4 ملايين".

كذلك أكد: "الآن سقف الصادرات بدأ يرتفع خلال الفترة السابقة، وذلك بسبب قرارات أوبك بعودة الكميات المقطوعة، ولدينا كميات فائضة يتم تعويضها".

وأضاف، أن "العراق باستطاعته تصدير أكثر من الكمية الحالية بعد عودة أنبوب جيهان وأيضاً المشاريع المخطط لها في ميناء البصرة، واذا تم تشييدها من الممكن إضافة مليون برميل مما يساعد في زيادة الصادرات".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزير النفط: اتفاق ضخ النفط مع الإقليم يهدف للسيطرة على جميع الواردات
برعاية رئيس الوزراء، انطلاق أعمال ملتقى العراق للاستثمار في بغداد
شركة سومو: العراق يستطيع تصدير كميات أكبر من النفط بعد عودة أنبوب جيهان
سومو: استئناف تصدير نفط الإقليم غداً السادسة صباحاً باتفاق دائم
المجلس الاقتصادي: ملتقى العراق للاستثمار سيعرض فرصاً استثمارية جاهزة
النفط يتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أشهر
ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بداية من تشرين الأول
مصرف الرافدين يطلق الدفعة الـ(21) من مبادرة الريادة والتميز
البصرة: افتتاح أعمال حفر أول بئر نفطي بموقع فاو/1 في المحافظة
وزارة التجارة تعلن اعتماد نظام التاجر غير الرابح على المواد الإنشائية
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك