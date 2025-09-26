سومو: استئناف تصدير نفط الإقليم غداً السادسة صباحاً باتفاق دائم

كشفت شركة تسويق النفط العراقية سومو، اليوم الجمعة (26 أيلول 2025)، عن موعد استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، مؤكدة أن العملية ستسهم في سد النقص الحاصل بالأسواق المحلية.

وقال مدير الشركة، علي نزار، في مؤتمر صحفي إن "نفط الإقليم سيُعاد تصديره ابتداءً من الساعة السادسة صباح غد السبت"، موضحاً أن "الاتفاق النفطي المبرم بين الإقليم وبغداد ليس مؤقتاً".

وأضاف نزار، أن "الاتفاق يصب في صالح الشعب العراقي"، مشيراً إلى "تخصيص 17 دولاراً للشركات النفطية عن كل برميل منتج في الإقليم"، لافتاً إلى أن "عقوداً وُقّعت مع شركات استشارية لتخمين كلفة استخراج النفط واستثماره، وسيتم التعامل مع تقارير تلك الشركات بعين الاعتبار".

وأكد مدير سومو، "تخصيص 50 ألف برميل من النفط للاستهلاك المحلي داخل الإقليم، بما يعزز تلبية احتياجات السوق العراقية".

يأتي هذا الإعلان بعد اتفاق وُصف بأنه "تاريخي" بين بغداد وأربيل، يقضي بتسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو لتصديره عبر خط أنبوب كركوك–جيهان في تركيا. ويُنظر إلى الاتفاق كخطوة نحو تسوية ملف ظل معلقاً لسنوات، وسبب خلافات مالية وسياسية متكررة بين الحكومتين، وسط ترقب لمدى التزام الأطراف ببنوده وإمكانية حل ملف المستحقات القديمة للشركات النفطية العاملة في الإقليم.