عاجل : السوداني يعلن التوصل لـ"اتفاق تاريخي": بغداد ستتسلم نفط الإقليم وتصدره
الصفحة الاقتصادية

المجلس الاقتصادي: ملتقى العراق للاستثمار سيعرض فرصاً استثمارية جاهزة


 

 

أكد المجلس الاقتصادي العراقي، اليوم الجمعة، عرض أكثر من 150 فرصة استثمارية في قطاعات مختلفة خلال ملتقى العراق للاستثمار الذي سيعقد في العاصمة بغداد يومي 27 و28 ايلول 2025"، حيث ذكر رئيس المجلس ابراهيم البغدادي للوكالة الرسمية، إن "الملتقى سيشكل حدثاً مهماً لعرض الفرص الاستثمارية الجاهزة، إذ يعتبر العراق أرضاً خصبة للاستثمار في العديد من المجالات حيث يتمتع بموقع جغرافي مهم، فهو يعتبر حلقة وصل مهمة لطرق المواصلات الدولية وارضاً بكراً واعدة وغنية بالفرص التي تمثل مشاريع استثمارية ذات ابعاد تنموية مستدامة لما يمتلكه من موارد طبيعية وموارد بشرية مؤهلة".

كما أضاف أن "المؤتمر يعتبر منصة فاعلة في عرض الفرص الاستثمارية للقطاعات الاقتصادية المتنوعة والمقدمة من الهيئة الوطنية للاستثمار وعدد من الوزارات وهيئات الاستثمار في المحافظات والقطاع الخاص، مبيناً أن "جدول أعمال الملتقى سيتضمن وعلى مدى يومين محاور أساسية وجلسات حوارية لتسليط الضوء على الإجراءات الداعمة والقرارات المعززة لبيئة الاستثمار والمشاريع الواعدة، والدور الذي يلعبه العراق اقليمياً وعالمياً في ملف الطاقة والصناعة والزراعة والتجارة والنقل بما يدعم رؤية الحكومة الستراتيجية في عملية النهوض بالبلد خلال مشاريع التنمية المستدامة".

كذلك أوضح أن "الملتقى سيتناول عدداً من الملفات المهمة، منها مشروع طريق التنمية الاستراتيجي ومشاريع المدن السكنية الجديدة التي ستوفر أكثر من 150 ألف وحدة سكنية، إضافة الى أكثر من 150 فرصة استثمارية في قطاعات اقتصادية مختلفة".

فيما بيّن أن "القطاعات التي ستعرض فرصها الاستثمارية تشمل النفط والغاز، الطاقة المتجددة، النقل، الصناعات الثقيلة والمتوسطة، الاسكان والتطوير العقاري، الزراعة والانتاج الحيواني، الصحة والصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، السياحة والفندقة، التعليم والبحث العلمي، إضافة الى الاتصالات وتقنية المعلومات، والصناعات في المناطق الحرة".

كما لفت الى أن "الملتقى سيتيح فرصة واسعة للقاء الشركات ورجال الاعمال بالبنوك وصناديق التمويل العالمية والإقليمية وعقد الاجتماعات واللقاءات الثنائية المباشرة مع الوزارات وهيئات الاستثمار في العراق بالإضافة الى عرض اللقاءات الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام الإقليمي والدولي".

