النفط يتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أشهر

صعدت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، متجهة صوب الارتفاع بأعلى معدل لها منذ أوائل يونيو الماضي وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات، فبحلول الساعة 09:25 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" لشهر نوفمبر المقبل بنسبة 0.46% إلى 65.28 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" للشهر نفسه بنسبة 0.36% إلى 69.67 دولار للبرميل، وتتجه العقود نحو تسجيل مكاسب بأكثر من 4% هذا الأسبوع، وهي أكبر زيادة لها منذ الأسبوع المنتهي في 13 يونيو الماضي.