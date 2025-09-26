ترامب يعلن فرض رسوم جمركية جديدة بداية من تشرين الأول

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على الوارد من الشاحنات بدءاً من الأول من تشرين الأول المقبل، حيث كتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "لحماية مصنعي الشاحنات الثقيلة العَظماء لدينا من المنافسة الخارجية غير العادلة، سأفرض رسوما بنسبة 25% على جميع الشاحنات الثقيلة (الكبيرة) المصنوعة في أجزاء أخرى من العالم بدءا من 1 تشرين الأول 2025".

وأضاف: "نفرض رسوما بنسبة 50% على جميع خزائن المطابخ وأثاث الحمامات والمنتجات المرتبطة بها، اعتبارا من 1 الشهر المقبل". كذلك أعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الأثاث المنجّد.