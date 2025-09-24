الصفحة الاقتصادية

وزارة التجارة تعلن اعتماد نظام التاجر غير الرابح على المواد الإنشائية


أعلن وزير التجارة، أثير الغريري، اليوم الأربعاء، عن اعتماد نظام التاجر غير الرابح على المواد الإنشائية، فيما أكد أن القطاع التجاري سيوفر مواد إنشائية من مناشئ رصينة وبأسعار تنافسية للمواطن، حيث ذكر الغريري للوكالة الرسمية،  إن "وزارة التجارة تعمل على اعتماد آليات جديدة لتوفير المواد الإنشائية عبر القطاع التجاري، وبأسعار تنافسية، وبما يضمن وصولها للمواطن بجودة عالية".

وأضاف أن "الوزارة نجحت في تجربة المواد الغذائية من خلال اعتماد نظام التاجر غير الرابح، وسيتم تطبيق النهج ذاته على المواد الإنشائية"، مبينًا أن "الآلية تقوم على عدم احتكار الدولة، وإنما عبر قطاع التجارة والإنشاء، وبتهيئة جميع الجوانب اللوجستية لتأمين وصول المواد للمواطن".

كما بيّن الغريري أن "الوزارة تسعى لضمان وصول المواد الإنشائية من مناشئ رصينة وخاضعة للفحوصات، وبأسعار منافسة جدًا"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستشكل تجربة مهمة لإيجاد نقطة توازن في السوق أساسها وزارة التجارة".

