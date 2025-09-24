الصفحة الاقتصادية

هيئة المنافذ الحدودية تصدر توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران


أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، 7 توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، ترأس الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال والذي تضمن مواضيع مهمة تمت مناقشتها باستفاضة واستعراض كتب مكتب رئيس مجلس الوزراء وأوليات الوزارات والمحافظات ذات الصلة بجدول الأعمال، من اجل ضمان تنفيذها واستكمال إجراءاتها".

وأضافت أن "أهم التوصيات التي أفضت اليها الجلسة، التصويت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية عبر محافظة النجف الأشرف (منفذ العويقلة)، والتصويت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران عبر محافظة ميسان (علي الغربي - جلات)".

كذلك أوضحت أنه "تم التأكيد على التوصيات والتوجيهات السابقة بخصوص اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كإحدى الوثائق المطلوبة لاستكمال الإجراءات داخل المنفذ الحدودي، ويكون بمثابة الضامن بين الشركات الناقلة والتاجر أو وكيل الإخراج، بالإضافة الى اعتماد كتب الشركة العامة لموانئ العراق وتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الهيئة والمتضمنة جاهزية رصيف الحكم الخاص باستيراد مادة الكلنكر واستئناف العمل فيه".

وتابعت، "تم التأكيد أيضا على كافة أعضاء المجلس بتقييم العاملين في المنافذ كافة كلاً حسب اختصاصه الوظيفي والمكاني من اجل الارتقاء بمستوى العمل، على ان تعرض أسماء من يثبت بحقه خلل في أداء المهام والواجبات أو استغلال وظيفي أمام المجلس للتصويت بنقله خارج ملاك عمل المنافذ الحدودية، انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحترم، والمتضمنة ضرورة إدامة عمليات التقييم للأداء"، لافتةً إلى "دعم شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة أعمالهم في المنافذ الحدودية كافة بالتنسيق مع مدراء المنافذ ومدراء المراكز الجمركية".

كما أوضحت الهيئة أن "التوصيات تضمنت إحالة كتاب وزارة الخارجية والذي عرض بشكل طارئ من قبل ممثلها إلى الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب من اجل بيان إجراءاتهم بخصوص التعامل مع البضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية وبيان الإجابة الواضحة حول ما ورد من معلومات في كتاب الوزارة المذكورة آنفاً ليتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة في الجلسة المقبلة"، مشيرة إلى أن "المجلس يستمر بعقد جلساته بشكل منتظم ودوري لمناقشة ورسم سياسة اقتصادية وتجارية مدروسة تعود بالنفع لأبناء شعبنا الكريم وتحقق أهداف ومنهاج الحكومة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة تعلن اعتماد نظام التاجر غير الرابح على المواد الإنشائية
هيئة المنافذ الحدودية تصدر توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران
وزارة العمل تعلن إطلاق راتب المعين المتفرغ لشهر أيلول
كردستان العراق تؤكد إتمام التزامات تصدير النفط
رئيس الوزراء يطلق الأعمال التنفيذية لمشروع تويوتا العراق الصناعي والتخزيني
مصرف الرافدين يرفع الدفعة الـ19 من مبادرة الريادة والتميز
وزارة التخطيط: انخفاض التضخم السنوي لشهر آب بنسبة 1%
المجلس الوزاري يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة العامة
هيئة الجمارك: خطط لتعظيم الإيرادات وإنشاء مركز افتراضي لتدريب الكوادر
محافظ بابل: المشاريع الصناعية ستوفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الاقتصادية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك