هيئة المنافذ الحدودية تصدر توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران

أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، 7 توصيات بينها فتح منفذين حدوديين مع السعودية وإيران، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن "رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، ترأس الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة، حيث ناقش المجلس جدول الأعمال والذي تضمن مواضيع مهمة تمت مناقشتها باستفاضة واستعراض كتب مكتب رئيس مجلس الوزراء وأوليات الوزارات والمحافظات ذات الصلة بجدول الأعمال، من اجل ضمان تنفيذها واستكمال إجراءاتها".

وأضافت أن "أهم التوصيات التي أفضت اليها الجلسة، التصويت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي بين العراق والمملكة العربية السعودية عبر محافظة النجف الأشرف (منفذ العويقلة)، والتصويت على الشروع باستكمال إجراءات فتح منفذ حدودي بين العراق والجمهورية الإسلامية في إيران عبر محافظة ميسان (علي الغربي - جلات)".

كذلك أوضحت أنه "تم التأكيد على التوصيات والتوجيهات السابقة بخصوص اعتماد مستند التسليم النهائي للبضاعة كإحدى الوثائق المطلوبة لاستكمال الإجراءات داخل المنفذ الحدودي، ويكون بمثابة الضامن بين الشركات الناقلة والتاجر أو وكيل الإخراج، بالإضافة الى اعتماد كتب الشركة العامة لموانئ العراق وتوصيات اللجنة المشكلة من قبل مجلس الهيئة والمتضمنة جاهزية رصيف الحكم الخاص باستيراد مادة الكلنكر واستئناف العمل فيه".

وتابعت، "تم التأكيد أيضا على كافة أعضاء المجلس بتقييم العاملين في المنافذ كافة كلاً حسب اختصاصه الوظيفي والمكاني من اجل الارتقاء بمستوى العمل، على ان تعرض أسماء من يثبت بحقه خلل في أداء المهام والواجبات أو استغلال وظيفي أمام المجلس للتصويت بنقله خارج ملاك عمل المنافذ الحدودية، انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحترم، والمتضمنة ضرورة إدامة عمليات التقييم للأداء"، لافتةً إلى "دعم شعب مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في ممارسة أعمالهم في المنافذ الحدودية كافة بالتنسيق مع مدراء المنافذ ومدراء المراكز الجمركية".

كما أوضحت الهيئة أن "التوصيات تضمنت إحالة كتاب وزارة الخارجية والذي عرض بشكل طارئ من قبل ممثلها إلى الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للضرائب من اجل بيان إجراءاتهم بخصوص التعامل مع البضائع الواردة للبعثات الدبلوماسية وبيان الإجابة الواضحة حول ما ورد من معلومات في كتاب الوزارة المذكورة آنفاً ليتسنى للمجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة في الجلسة المقبلة"، مشيرة إلى أن "المجلس يستمر بعقد جلساته بشكل منتظم ودوري لمناقشة ورسم سياسة اقتصادية وتجارية مدروسة تعود بالنفع لأبناء شعبنا الكريم وتحقق أهداف ومنهاج الحكومة".