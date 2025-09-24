كردستان العراق تؤكد إتمام التزامات تصدير النفط

أكدت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، إتمام التزامات تصدير النفط، فيما أشارت الى أنها بانتظار توقيع الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية، حيث ذكرت الوزارة في بيان، إن "وزارة الموارد الطبيعية، أوفت بجميع التزاماتها المتعلقة بتصدير نفط إقليم كردستان مع وزارة النفط الاتحادية، وذلك في إطار توصيات وقرارات مجلس الوزراء".

وأضاف أن "جميع الشركات المحلية والأجنبية وقّعت، باستثناء شركة أجنبية واحدة لم توقع على الاتفاقية، الأمر الذي لا يؤثر في الاتفاقية الثلاثية بين وزارتنا والشركات ووزارة النفط الاتحادية"، وتابع أن "الوزارة تنتظر رد وزارة النفط الاتحادية لتوقيع الاتفاقية، لتتمكن شركة تسويق النفط (سومو) من البدء بتصدير النفط في أسرع وقت ممكن، وتطبيق بنود الاتفاقية".