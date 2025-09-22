الصفحة الاقتصادية

المجلس الوزاري يبحث تعظيم الإيرادات غير النفطية ودعم الموازنة العامة


بحث المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الاثنين،- مقترحات تعظيم الإيرادات غير النفطية وبحث السبل الكفيلة بدعم الموازنة العامة للدولة، باﻹضافة إلى إنشاء منطقة تجارية خاصة بالمنتوجات الزراعية والمستلزمات الزراعية من أجل دعم الزراعة والفلاحين، حيث ذكر المكتب اﻹعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، إن "نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم ترأس الجلسة الثلاثين للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي العراقي ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".

وأضاف البيان، أن" المجلس استضاف وزير الموارد المائية لمناقشة واقع قطاع المياه وكذلك الخطة المائية للموسم الزراعي الشتوي 2025 – 2026، كما ناقش المجلس مع وزير الموارد المائية مقترحات الوزارة حول تعظيم الإيرادات غير النفطية وبحث السبل الكفيلة بدعم الموازنة العامة للدولة من خلال تعظيم واردات الوزارة".

‏وتابع البيان، أن" المجلس ناقش مقترح وزارة التجارة بإنشاء منطقة تجارية خاصة بالمنتوجات الزراعية والمستلزمات الزراعية تكون كمركز للتسويق وتصدير الفائض منها من أجل دعم الزراعة والفلاحين".

كما ذكر البيان أن" المجلس قرر دعم هذه الخطوة من أجل تشجيع المزارعين على تصدير منتجاتهم إلى خارج العراق وتحقيق مردود مادي يصب في الناتج القومي".

ونوه إلى أن" المجلس استضاف رئيس اتحاد المقاولين العراقيين لمناقشة واقع قطاع المقاولات والمشاريع الخدمية وكذلك مستحقات المقاولين للمشاريع المنجزة أو التي قيد الإنجاز، وقرر المجلس الاستمرار في دعم هذا القطاع المهم ودفع مستحقات المقاولين بعد معرفة نسب الإنجاز لتلك المشاريع من أجل ضمان ديمومة العمل وعدم توقف العمل فيها لتحسين مستوى الخدمات المقدمة الى المواطنين".

فيما اختتم البيان أن" المجلس قرر بأن تقوم المديرية العامة للتنمية الصناعية بمنح أجازات التأسيس لإنشاء المعاملة الجديدة لإنتاج البرايم كوت والاسفلتيات والمذيبات الصناعية وحسب قانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 على أن يكون التجهيز بالمواد الأولية حسب المتوفر لدى وزارة النفط".

