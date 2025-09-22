هيئة الجمارك: خطط لتعظيم الإيرادات وإنشاء مركز افتراضي لتدريب الكوادر

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الاثنين، عن وضع خطط لإنشاء مركز تدريبي افتراضي وتعظيم الإيرادات، فيما أشارت الى أن نظامها مؤتمت بشكل كامل ويعتمد على الأسكودا العالمي، إذ ذكر مدير الهيئة، ثامر قاسم الطائي، للوكالة الرسمية، إن "الهيئة تتعاون بشكل مباشر مع الأجهزة الأمنية والوزارات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية ووزارة الصحة، للتنسيق في مجال مكافحة التهريب، وخاصة تهريب المخدرات والمواد المشبوهة الأخرى".

وأضاف أن "الهيئة ماضية في تنفيذ خطتها التطويرية، وتشمل إنشاء مركز جمركي افتراضي لتدريب الكوادر ورفع كفاءتها بما يسهم في النهوض بواقع العمل الجمركي في العراق"، مشيراً إلى أن "النظام الجمركي مؤتمت بشكل كامل ويعتمد على نظام (الأسكودا) العالمي بإشراف منظمة الأونكتاد والأمم المتحدة".

كما أوضح الطائي أن "الهيئة تُعد من أهم الأجهزة الرقابية في المنافذ الحدودية، إذ تتابع تنفيذ القوانين والقرارات ذات العلاقة، فضلاً عن حماية الصناعة الوطنية عبر فرض حماية المنتج ومنع استيراد المواد المخالفة للمواصفات العراقية"، مبيناً أن "جميع المواد تُفحص في المراكز الجمركية من خلال أجهزة الفحص التابعة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية".

وتابع أن "رؤية الهيئة المستقبلية ترتكز على أتمتة جميع الخدمات الجمركية، وتطوير قدرات الموظفين، وتعظيم الإيرادات، وتبسيط الإجراءات في المراكز الجمركية بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، إضافة إلى تفعيل التخليص الداخلي للبضائع لتلافي الازدحامات والتراكمات على الحدود".