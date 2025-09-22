الصفحة الاقتصادية

هيئة المنافذ تضبط حاوية تحتوي على مستلزمات ممنوعة من الاستيراد في أم قصر الشمالي


 

 

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاثنين، عن ضبط محاولة تهريب حاوية تحتوي على مستلزمات طبية وعسكرية ممنوعة من الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي، حيث ذكر بيان للهيئة، أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس هيئة المنافذ الحدودية بتكثيف الجهود، وإحكام السيطرة، ورصد المخالفات، ومنع عمليات التهريب، تم ضبط حاوية بحجم 40 قدماً في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي، كانت مصرحاً بها على أنها تحتوي على (أدوات منزلية) من قبل المستورد، شركة فردوس البقيع".

وتابع البيان: "عند تدقيق المعاملة ومطابقتها مع الحمولة، تبين أن الحاوية تحتوي على (مستلزمات طبية وعسكرية) ممنوعة من الاستيراد، مخبأة خلف المواد المصرح بها، ومعدة للتهريب، لعدم حصولها على أي موافقات استيرادية من وزارة الصحة، وعدم وجود ما يؤيد مطابقتها للمواصفات القياسية العراقية أو صلاحيتها للاستخدامات الطبية".

فيما لفت إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط وكشف أصولي بذلك، معزز بالصور، وتمت إحالة الحاوية إلى مركز شرطة جمرك أم قصر الشمالي، لغرض عرض الموضوع أمام أنظار السيد قاضي التحقيق".

