شركة سومو تكشف عن زيادة في إيراداتها من صادرات النفط

أعلنت شركة تسويق النفط (سومو)، اليوم الأحد، تحقيق زيادة في إيراداتها بعد إنهاء التخفيض الطوعي، حيث ذكر مدير عام الشركة، علي نزار الشطري للوكالة الرسمية، إن "العراق حصل على زيادة في صادراته النفطية بعد إنهاء التخفيض الطوعي تدريجياً من قبل الدول المنضوية في اتفاق "أوبك" والدول المؤتلفة معها".

كما أوضح ان "العراق تمكن من زيادة إنتاجه النفطي مما أتاح له رفع حجم صادراته، وذلك استناداً إلى دراسة توازن السوق النفطية من قبل خبراء (أوبك) والدول خارجها، الذين أقروا إمكانية إجراء هذه الزيادة".

وأضاف ان "الصادرات النفطية تعد المصدر الرئيس لتمويل الموازنة العامة، ومع الأسعار الحالية التي تتراوح بين 65 – 68 دولاراً للبرميل، وبمعدل سنوي يقارب 70 دولاراً"، مضيفا "مع مقدار الزيادة في الإنتاج التي تُقدَّر بحوالي 200,000 برميل يوميًا – أي ما يعادل نحو 6,000,000 برميل شهريًا، التي ستُسهم في تحقيق عائدات إضافية تُقدَّر بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، كعائدات إضافية يمكن استثمارها لدعم متطلبات الموازنة".

فيما لفت الى ان "شركة تسويق النفط تعمل، عبر اتفاقات تجارية ومشاريع مشاركة أرباح مع شركات أجنبية، على تحقيق إيرادات أكبر من بيع النفط التقليدي عبر الموانئ، من خلال إعادة بيع جزء من البراميل في الأسواق العالمية عند وجود فرص تجارية أو طلب من شركات معينة، ما يوفر أرباحاً إضافية فوق السعر الرسمي".

كذلك بيّن ان "الشركة فعلت أيضاً آلية بيع الشحنات الفورية، وهو ما أتاح بيع عدد من البراميل بعلاوات سعرية تتناسب مع حجم الطلب والفرص المتاحة في السوق النفطية العالمية".